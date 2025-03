Peneliti Identifikasi 87 Jenis Burung di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, Riau

Berdasarkan status keterancaman, menurut Wilson, terdapat satu jenis burung, yaitu julang jambul hitam (Rhabdotorrhinus corrugatus). Burung ini berstatus terancam punah atau Endangered (EN) berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Berdasarkan status perdagangan internasional CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), terdapat sembilan jenis burung masuk ke dalam Appendix II. Ini adalah kategori daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi akan terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan.