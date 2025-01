TPA Siap Kelola 20 Ton Sampah per Hari, Bintaro dan Pemkot Tangsel Abaikan Keluhan Warga

MRF telah diperkenalkan sejak akhir 2022 lalu dan menjalani uji coba sebelum beroperasi dengan kapasitas pengolahan 20 ton sampah per hari pada Februari nanti. Sayangnya, lokasi berdirinya MRF Bintaro Jaya dikeluhkan warga permukiman yang ada di sekitarnya karena terdampak polusi bau. MRF disebutkan berdiri terlalu dekat jaraknya dari rumah penduduk yang sudah lebih dulu bermukim di sana.

Saat diperkenalkan pada akhir 2022 lalu, MRF dinyatakan baru mengolah 6-7 ton sampah per hari, hasil dari pengangkutan sampah rumah tangga, sampah pasar, serta area bisnis di kawasan Bintaro Jaya. Terkini, fasilitas yang mengklaim zero waste itu disebutkan Aldi akan menampung 20 ton sampah per hari.