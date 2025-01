Asian Games 2018: Tujuh Perusahaan Teken Sponsorship Rp 760 M

TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh perusahaan swasta menandatangani kesepakatan sponsorship Asian Games 2018 . Total nilai sponsorship tersebut mencapai US$ 57 juta atau sekitar Rp 760 miliar.

"Kami berterima kasih pada saudara sekalian yang hari ini menandatangani komitmen bersama dengan INASGOC," kata Kalla dalam sambutan seusai penandatanganan. Dia menyebut, nilai sponsorship yang disepakati pada hari ini mencapai US$ 57 juta, atau hampir Rp 760 miliar, yang bervariasi dari US$ 500 ribu sampai US$ 10 juta.