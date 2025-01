Bulu Tangkis: Marcus / Kevin Jadi Pemain Putra Terbaik Dunia 2017

Marcus / Kevin berharap penghargaan ini bukan yang terakhir. “Kami harus menjadi lebih baik lagi ke depannya, kalau bisa tahun depan menang lagi, ha ha ha,” kata Marcus.



Berikut para pemenang penghargaan Badminton World Federation Player of The Year 2017 :



Pemain putra terbaik (Male Player of The Year): Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Indonesia)

Pemain putri terbaik (Female Player of The Year): Chen Qingchen (Cina)

Pemain muda terbaik (Eddy Choong Most Promising Player of The Year): Chen Yufei (Cina)

Pemain paling berkembang (Most Improved Player of The Year): Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Jepang)

Para Badminton Male Player of The Year : Kim Jungjun (Korea)

Para Badminton Female Player of The Year : Amnouy Wetwithan (Thailand).