Digelar 27 Agustus, Maybank Bali Marathon 2017 Adopsi Konsep Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah penyegaran diterapkan pada Maybank Bali Marathon 2017 untuk memberikan tantangan baru dan pengalaman lomba lari (running experience) yang lebih baik. Maybank Bali Marathon 2017 akan berlangsung Minggu, 27 Agustus 2017.



“Dengan membawa sejumlah konsep baru yang penuh penyegaran, baik dari segi rute, race pack collection, teknologi yang diterapkan, serta meningkatkan jumlah peserta, kami tetap berupaya menjaga kualitas lomba, dengan memprioritaskan segi keamanan dan kenyamanan bagi para peserta,” kata Taswin Zakaria, Presiden Direktur Maybank Indonesia.



Rute baru Maybank Bali Marathon 2017 menyusuri dua kabupaten yaitu Gianyar dan Klungkung, mulai dari rute 10K, half marathon dan full marathon. Jalur baru di tiga kategori lomba ini telah mendapatkan sertifikasi dan telah disahkan Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) dan International Association of Athletics Federations (IAAF).



Pengukuran rute dilakukan oleh International Measurement Administrator Dave Cundy, yang memiliki Grade A IAAF-AIMS course measurer. Cundy pula yang melakukan pengukuran rute MBM 2012-2016.



Di penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, pengambilan paket lomba (race pack collection-RPC) dilakukan di ruang tertutup. Di Maybank Bali Marathon 2017 RPC dilakukan di suasana tepi pantai Bali yang indah di Taman Bhagawan (Tanjung Benoa), dan akan disemarakkan dengan berbagai aktivitas dan acara yang atraktif. Ini dapat membuat liburan para pelari dan keluarganya di Bali lebih mengesankan.



Dari sisi teknologi, “Event Tracking” Maybank Bali Marathon dari MyLaps, aplikasi smartphone berbasis GPS (Android dan iOS), kembali digunakan. Aplikasi ini sangat membantu memantau lokasi pelari secara real time oleh penonton dan peserta lainnya. Penonton dapat memantau keberadaan pelari dan memilih tempat untuk memberikan semangat. Anggota keluarga dan teman juga dapat memperkirakan kapan pelari sampai di garis finish.

HOTMA S