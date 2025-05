TEMPO.CO, Jakarta - Dua pegolf, Edwin Abeng dan Jayadi memenangi turnamen amatir Jack Nicklaus International Invitational (JNII) 2016, yang berlangsung di Damai Indah Golf-BSD Course, BSD Tangerang, Banten, Rabu, 16 Maret 2016.



Kedua pegolf ini akan mewakili Indonesia bertarung dalam JNII International Final Tournament of Champions, yang akan diselenggarakan di New Albany Country Club di Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Bahkan para pemenang ini akan bertemu langsung dengan legenda golf dunia, Jack Nicklaus.



Menggunakan format sistem 36, turnamen, yang musim ini memasuki penyelenggaraan di tahun kesepuluh, telah menemui dua pemenang baru dari Best Gross Overall, Edwin Abeng (75), dan Best Nett Overall, Jayadi (69).



Turnamen tahunan ini digelar di enam negara, yakni Italia, Filipina, Korea Selatan, Swiss, Amerika Serikat, dan Indonesia.



Jack Nicklaus, yang dijuluki the Golden Bear, merupakan salah satu legenda golf yang menyandang rekor 18 gelar juara major ditambah 55 gelar juara PGA Tour, dan 43 gelar juara di tur lainnya sepanjang karier profesionalnya selama 25 tahun, dari 1962 sampai 1986.



JNII 2016 telah dihadiri 106 pegolf, yang merupakan customer loyal Jack Nicklaus. Mereka bermain di BSD Course, yang didesain oleh Jack Nicklaus. Dibuka pada 1992, lapangan golf berkategori international championship ini memiliki panjang 6.545 meter.



"Kami ingin memberikan kesempatan eksklusif kepada para pegolf lokal dan customer loyal Jack Nicklaus untuk bermain di lapangan dengan signature Jack Nicklaus dalam atmosfer sebuah turnamen kompetitif," kata Penyelenggara acara, Damayanti Iriani dari PT Trisula International Tbk, pemegang lisensi apparel brand Jack Nicklaus di Indonesia.



Para peserta berkesempatan memenangkan hadiah besar, perjalanan setara dengan VIP, hingga mewakili negara dalam sebuah turnamen para juara (tournament of champions) dengan total hadiah US$ 9.775 untuk dua orang. Acara JNII International Final Tournament of Champions akan berlangsung pada Juni.



Selain bertanding, para pemenang JNII 2016 akan mendapat kesempatan emas, yakni bersantap malam dengan Jack Nicklaus. "Tidak hanya itu, mereka pun akan bisa menonton secara langsung The Memorial Tournament di Muirfield Village Golf Club," tutur Damayanti dalam keterangannya. Turnamen PGA Tour akan berlangsung pada 2-5 Juni.



ANTARA