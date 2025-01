Hasil Undian Piala FA Babak 32 Besar: Ada Manchester United vs Leicester City dan Brighton vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Piala FA kan memasuki putaran keempat (32 besar), yang akan digelar pada Februari 2025. Hasil undian babak ini antara lain mempertemukan klub-klub Liga Inggris atau Premier League.

Ada setidaknya empat pertandingan yang mempertemukan dua tim Liga Inggris yaitu Manchester United versus Leicester City, Brighton versus Chelsea, Everton versus Bournemouth dan Aston Villa versus Tottenham.

Sementara itu, tim-tim Premier League lainnya akan menghadapi tim dari divisi bawah, beberapa di antaranya adalah Liverpool menghadapi Plymouth Argyle, Nottingham Forest kontra Exeter City dan Newcastle jumpa Birmingham City. Hasil Undian Babak 32 Besar Piala FA 2024/25: Exeter City vs Nottingham Forest

Coventry City vs Ipswich Town

Manchester United vs Leicester City

Preston North End/Charlton vs Wycombe

Stoke City vs Cardiff City

Southampton vs Burnley

Leyton Orient/Derby County vs Manchester City

Doncaster vs Crystal Palace

Plymouth Argyle vs Liverpool

Brighton vs Chelsea

Everton vs Bournemouth

Blackburn vs Wolves

Leeds United vs Millwall

Aston Villa vs Tottenham

Birmingham vs Newcastle

Masnfield/Wigan vs Fulham.

Piala FA atau FA Cup adalah kompetisi sepak bola knock-out tahunan tertua di dunia yang diselenggarakan di Inggris, digelar sejak 1871-1872. Arsenal adalah klub yang paling sering menjuarai Piala FA, dengan total 14 gelar.

Manchester United adalah juara bertahan. Mereka mengalahkan Rivalnya, Manchester City, di Final 2024 untuk memenangkan gelar Piala FA ke-13 mereka.