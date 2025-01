Hong Kong Open: Hanya 3 Wakil Indonesia Tersisa di Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia hanya menyisakan tiga wakil di babak perempat final turnamen bulu tangkis Hong Kong Open 2017. Mereka akan bertarung hari ini.



Berikut ketiga wakil tersebut dan lawannya:



Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Huang Yaqiong/Yu Xiaohan (Cina)



Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Ong Yew Sin/Tan Wee Kiong (Malaysia).



Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (Jepang).



Rangkaian pertandingan perempat final Hong Kong Open ini akan dimulai pukul 12.00 WIB.



