Inilah Gaya Conor McGregor dan Lewis Hamilton di Pesta Jetset

TEMPO.CO, Jakarta - Beginilah gaya petarung UFC Conor McGregor dan pembalap F1 Lewis Hamilton dalam acara The Fashion Award 2017, yang digelar di Royal Albert Hall, London, Senin 4 Desember.



Kedua pesohor olahraga tersebut duduk satu meja bersama model foto terkenal macam Jourdan Dunn, Irina Shayk, serta penyanyi Rita Ora.



McGregor dan Hamilton juga tak pula perfoto bersama perancang adi busana Donatella Versace. Kedua pesohor olahraga tersebut tampak sangat ceria dan selalu mengumbar tawa.



Conor McGregor dan Lewis Hamilton bersama perancang busana, Donatella Versace di The Fashion Award 2017 di London, akhir pekan lalu. (dailymail.co.uk)



Gaya McGregor yang muncul dalam pesta para jetset tersebut banyak menuai kritik. Dia dituduh sebagai orang kaya baru, setelah mengantongi Rp 1,3 triliun dari pertandingan tinjunya melawan Floyd Mayweather Jr pada Agustus lalu.



Berbeda dengan McGregor yang urakan, Hamilton yang sudah lebih dahulu bergaul dalam dunia jetset terlihat lebih kalem.



