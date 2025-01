Kenapa Jadwal Liga Champions Matchday Kedelapan Digelar Serentak?

Selain itu, jadwal serentak ini juga bertujuan meningkatkan tensi dan daya tarik kompetisi. Dengan banyak tim masih bersaing untuk posisi di fase gugur dan perebutan tiket ke babak 16 besar, setiap gol yang tercipta bisa mengubah nasib klub secara instan. Ini menciptakan sensasi yang serupa dengan hari terakhir liga domestik, di mana hasil satu pertandingan dapat berpengaruh langsung pada klasemen akhir.

Jadwal Liga Champions 2024-2025 Matchday Kedelapan (Live Vidio)

Kamis, 30 Januari 2025

03.00 WIB Brest vs Real Madrid (SCTV)

03.00 WIB Aston Villa vs Celtic

03.00 WIB Barcelona vs Atalanta

03.00 WIB Bayer Leverkusen vs Sparta Praha

03.00 WIB Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk

03.00 WIB Dinamo Zagreb vs AC Milan

03.00 WIB Bayern Munchen vs Slovan Bratislava

03.00 WIB RB Salzburg vs Atletico Madrid

03.00 WIB Girona vs Arsenal

03.00 WIB Inter Milan vs AS Monaco

03.00 WIB Juventus vs Benfica

03.00 WIB Lille vs Feyenoord

03.00 WIB Manchester City vs Club Brugge

03.00 WIB PSV vs Liverpool

03.00 WIB Sturm Graz vs RB Leipzig

03.00 WIB Sporting CP vs Bologna

03.00 WIB Stuttgart vs PSG

03.00 WIB Young Boys vs Red Star.

Klasemen Liga Champions

Apa Cerita Besar yang Layak Dinantikan?

Liverpool dan Barcelona sudah lolos ke babak 16 besar. Keduanya akan berebut posisi juara klasemen pada laga terakhir nanti.