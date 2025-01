Lomachenko vs Rigondeaux, Laga Tinju Dunia Terbaik Abad Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Laga antara Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux adalah pertarungan tinju dunia terbaik di pengujung tahun 2017. Pertandingan antara petinju Ukraina kontra Kuba itu akan digelar di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat, Sabtu 9 Desember 2017.



Pertarungan memperebutkan gelar kelas bulu super WBO, dan untuk menapaki pertandingan itu Rigondeaux harus menaikkan bobotnya sebanyak dua kelas. Dia sebelumnya adalah juara kelas bantam super WBO/WBA.



Pertarungan keduanya memang layak digelari laga antara petinju terbaik dunia abad ini. Rigondeaux adalah juara Olimpiade Sydney 2000 dan Athena 2004. Lomachenko tak kalah mentereng dalam berprestasi di tinju amatir. Dia juga dua kali juara Olimpiade, yaitu 2008 Beijing dan 2012 London.



Keduanya petinju dengan kuda-kuda kidal. Dan tentu saja yang tidak kalah penting menjadi faktor penentu adalah, kecepatan dan akurasi pukulan yang dimiliki Lomachenko dan Rigondeaux.



"Tidak perlu disangsikan lagi, ini adalah salah satu laga tinju terbaik abad ini. Rigondeaux adalah dua kali juara Olimpiade dan beberapa kali juara dunia. Lomachenko pun dua kali juara Olimpiade dan juara dunia beberapa kali. Itulah alasan saya menyebut ini laga paling hebat," kata Bob Arum, promotor tinju kawakan.



Perbedaan paling mencolok yang akan ditemui di antara kedua petinju adalah dari sisi usia. Lomachenko yang berusia 29 tahun, sedangkan Rigondeaux 37 tahun. Perbedaan usia 8 tahun ini diperkirakan bakal menjadi hambatan bagi Rigondeaux mengimbangi Lomachenko.



Namun Arum tidak sependapat bahwa hasil akhir tinju dunia antara Lomachenko vs Rogondeaux akan ditentukan oleh perbedaan usia mereka. "Mereka petinju profesional yang sama-sama hebat dan disiplin menjaga kebugaran. Jadi soal usia saya pikir bukan faktor penentu," kata Arum lagi.



ESPN | BOXING SCENE