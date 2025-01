Menjual Kisah Masa Lalu, Video Dokumenter Tyson Terlaris Sejagat

TEMPO.CO, Jakarta - Mike Tyson boleh saja hanya menyisakan kejayaan tinju dunia masa lalu. Namun mantan juara dunia kelas berat di era 1980-90 an itu tetap menjadi sosok atlet paling populer sejagat.



Video dokumenter soal Tyson yang ditayangkan di tayangan video online berbayar Showmax, menduduki urutan terlaris selain Valentino Rossi di MotoGP dan klub Liga Inggris, Manchester United.



Tyson yang di masa jayanya dijuluki The Baddest Man on The Planet, ditonjolkan sebagai sosok yang menakutkan di atas ring tinju. Dia menjadi juara dunia kelas berat termuda sepanjang sejarah, saat mengKO Trevor Berbick hanya dalam 2 ronde pada 22 November 1986. Tyson saat itu berusia 20 tahun 4 bulan.



Di luar ring, Tyson juga memunculkan gambaran pribadi yang ugal-ugalan. Dia terlibat kasus narkoba, berkelahi, dabn puncaknya adalah dijatuhi hukuman penjara akibat memperkosa seorang peserta Miss Black America, Desiree Washington, di tahun 1992.



Kisah hidup Tyson yang penuh warna itu lantas diangkat menjadi sebuah otobiografi berjudul Undisputed Truth, yang kemudian dijadikan pertunjukkan komedi broadway dengan judul sama. Disutradarai Spike Lee dengan Tyson sebagai pemeran utama, pertunjukkan komedi ini laris manis.



"Masyarakat mengalami kekeliruan persepsi terhadap diri saya saat ini. Saya bukan lagi sosok seperti yang dulu, dan terlalu takut untuk menjadi pribadi seperti itu di masa sekarang," kata Tyson.



SHOWMAX | SUNDAY TIMES