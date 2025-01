Mulai Gencar Menyapa, Ini Fakta Tentang Maskot Asian Games 2018

Burung cendrawasih, yang sosoknya dijadikan sebagai Bhin-Bhin, dikenal sebagai "burung surga" karena keindahannya. Burung dengan nama latin Paradisaeidae ini ditemukan di Papua, dan kini masuk dalam satwa yang dilindungi berdasarkan UU No-5/1990 dan PP RI No. 7/1999.

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam, memasukkan rusa bawean dalam status "critically endangered" sebagai satwa yang harus dilindungi dari kepunahan. Populasinya di alam bebas diperkirakan tinggal sekitar 300-400 ekor.