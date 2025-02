Nottingham Forest vs Arsenal di Liga Inggris Malam Ini, Mikel Arteta Belum Lempar Handuk Soal Peluang Juara

The Gunners akan bertamu ke klub peringkat ketiga, Nottingham Forest, Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari, mulai 02.30 WIB. Bila Arsenal menang, mereka akan memangkas jarak dengan Liverpool menjadi delapan poin. Liverpool juga akan bermain melawan Necewastle, beberapa jam setelah aksi Arsenal.

Jadwal Liga Inggris Kamis dinihari, 27 Februari 2025



02:30 Brentford vs Everton

02:30 Manchester United vs Ipswich

02:30 Nottingham vs Arsenal

02:30 Tottenham vs Manchester City

03:15 Liverpool vs Newcastle