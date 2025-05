Rizki Juniansyah Raih 2 Medali Perak dan 1 Perunggu di Kejuaraan Angkat Besi Asia 2025

Rizki membukukan angkatan total 358kg yang terdiri dari 161kg pada snatch dan 197kg pada clean and jerk. Angkatan snatch dan total angkatan mengantarkannya meraih dua medail perak, sementara clean and jerk menghasilkan medali perunggu. “Dari start 190kg (clean and jerk) jempol tangan Rizki sudah terasa mau sobek kapalannya. Terus pada angkatan kedua, robek kapalannya di posisi kanan dan kiri,” kata pelatih timnas angkat besi Triyatno.