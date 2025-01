Sebelum Tes Resmi MotoGP, Marquez dan Pedrosa Menjajal Formula 3

TEMPO.CO, Jakarta - Duet pembalap MotoGP Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa, menjajal mobil balap Formula 3 (F3) saat mereka berkunjung ke Jepang.



Marquez dan Pedrosa berkunjung ke Jepang dalam acara Honda Thanks Day. Acara ini digelar di Sirkuit Motegi pada Minggu, 3 Desember 2017. Acara itu dihadiri tak kurang dari 24 ribu orang.



Marquez dan Pedrosa bergabung bersama dengan pembalap F1 di McLaren Honda, Jenson Button dan Stoffel Vandoorne, serta para pembalap lokal Jepang yang berada di bawah kontrak dengan Honda Racing.



Dalam acara itu, Marquez dan Pedrosa mendapat kesempatan menjajal berbagai jenis kendaraan balap yang punya kaitan dengan Honda. Salah satunya mobil balap F3, yang diperkuat mesin Honda Mugen berkekuatan 2.000cc.

Pembalap MotoGP, Dani Pedrosa menjajal mobil balap Formula 3 dalam Honda Thanks Day di Sirkuit Motegi, Jepang, Minggu 3 Desember 2017. (Honda Racing)



"Acara ini digelar setiap tahun dan selalu menarik. Namun tahun ini sangat istimewa, karena kami diberi kesempatan mencoba mobil Formula 3. Ini pengalaman baru buat saya," kata Marquez.



Marquez dan Pedrosa mendapat kesempatan mengelilingi Motegi bersandingan dengan salah satu pembalap mobil terbaik yang dimiliki Honda Racing, Takuma Sato.

"Saya sungguh menikmati berada di dalam kokpit Formula 3. Ini pengalaman terbaik saya selama mengikuti Honda Thanks Day," ujar Pedrosa.



Marquez dan Pedrosa akan kembali ke Asia pada Januari mendatang untuk melakukan tes resmi MotoGP 2018 di Sirkuit Sepang, Malaysia.



CRASH