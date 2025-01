Tinju Dunia: Hadapi Rigondeaux, Lomachenko Terapkan Strategi Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Vasyl Lomachenko akan menghadapi salah satu pertarungan tinju dunia yang diprediksi paling berat sepanjang kariernya pada akhir pekan ini. Lawannya adalah Guillermo Rigondeaux, juara kelas bantam super WBA dari Kuba.



Pertandingan nanti memperebutkan gelar kelas bulu super WBO yang dikuasai Lomachenko, juara bertahan asal Ukraina. Laga tersebut digelar di Madison Square Garden, New York, Sabtu 9 Desember 2017.



Baca: Lomachenko vs Rigondeaux, Laga Tinju Dunia Terbaik Abad Ini



Disebut laga terberat bagi Lomachenko karena satu hal, Rigondeaux adalah petinju hebat. Tak hanya juara di kancah profesional, namun dia juga punya reputasi seperti Lomachenko yaitu 2 kali juara Olimpiade. Selain itu Rigondeaux juga juara dunia amatir sebanyak 4 kali.



"Saya tidak berpikir bahwa pertarungan nanti berjalan seru seperti yang diharapkan penonton. Rigondeaux akan lebih bermain sebagai counter, dan dia tidak akan menyerang lebih dahulu," kata Lomachenko, petinju berusia 29 tahun dengan rekor 9-1 (7 KO).



Lomachenko tidak melihat bahwa perbedaan usia dan keharusan Rigondeaux untuk naik dua kelas ke bulu junior adalah faktor kelemahan. Dalam usia 37 tahun, Rigondeaux yang memiliki rekor 17-0 (11 KO) lebih muda 8 tahun dibandingkan Lomachenko.



Baca: Menjual Kisah Masa Lalu, Video Dokumenter Tyson Terlaris Sejagat



"Saya tidak memikirkan soal fisik, karena saat ini kami bertanding di kelas yang sama. Yang bakal menjadi faktor penentu nanti adalah kesabaran saya menghadapi dia. Rigondeaux akan menunggu, dan saya tidak boleh tergesa-gesar menyerang. Saya banyak melatih kesabaran selama latihan, demi mendapatkan momentum memukul yang tepat," kata Lomachenko lagi.



Pertarungan Lomachenko vs Rigondeaux diprediksi bakal menjadi laga tinju dunia terbaik abad ini karena kualitas keduanya yang tidak perlu diragukan lagi, yang sama-sama pernah mnejuarai Olimpiade sebanyak dua kali.



LA TIMES | BLEACHER REPORT