Tinju Dunia: Mayweather Jr vs McGregor Jadi Digelar 26 Agustus

TEMPO.CO, Jakarta - Floyd Mayweather Jr. setuju untuk melakoni pertarungan tinju dunia melawan bintang UFC, Conor McGregor. Pertarungan tinju dunia antara dua atlet bela diri berbeda disiplin itu akan digelar pada 26 Agustus di T-Mobile Arena, Las Vegas. Keduanya setuju bahwa laga akan digelar di kelas menengah junior, 69 kg, selama 12 ronde.



Mayweather menyatakan kesediaan melayani tantangan McGregor dalam akun instagramnya. "It's official!" begitu yang tertulis dalam aku instagram Mayweather. McGregor pun mengumumkan pertarungan itu dalam aku twitter miliknya. “THE FIGHT IS ON,” begitu cuitan McGregor, atlet bela diri campuran asal Irlandia berusia 28 tahun.



"Pertarungan tersebut sudah dijadwalkan dan akan digelar. Namun kami tidak akan mengumumkan jumlah bayaran serta hal apapun yang berkaitan dengan keuangan, yang berkaitan dengan pertarungan antara Mayweather Jr melawan McGregor," kata Lonard Ellerbe, manajer Mayweather Jr, pada Rabu 14 Juni.



Rumor yang beredar, Mayweather akan menerima bayaran setidaknya USD 250 juta, atau setara dengan Rp 3,32 triliun. Bayaran itu hampir sama dengan yang diterima Mayweather dalam pertarungannya melawan Manny Pacquiao di tahun 2015. Pertarungan tinju dunia melawan Pacquiao yang diulur-ulur hingga 5 tahun, ternyata berjalan tidak seseru yang digembar-gemborkan.



McGregor dikabarkan akan menerima uang lebih sedikit dibandingkan Mayweather. Namun jumlah bayaran tersebut tetap merupakan yang terbanyak pernah diterima McGregor, petarung termahal di kancah UFC. Di pasar taruhan, Mayweather diunggulkan 10:1.



Jika menang, maka rekor bertanding Mayweather yang kini berusia 40 tahun akan menjadi 50-0-0 (26 KO) karena itu merupakan laga tinju dunia. Sementara bagi McGregor, laga nanti merupakan debutnya di ring tinju. Selama berkarier sebagai petarung bebas, McGregor memiliki rekor 21-0-3 (18 KO).



SKYSPORTS | BBC | DON