Voli Pantai Asia-Pasifik, Jumlah Peserta Bertambah Jadi 13

TEMPO.CO, Palembang - Sejumlah atlet putra dan putri dari Jepang, Selandia Baru, Filipina, dan tuan rumah Indonesia memulai latihan resmi di lapangan Jakabaring Sport City, Palembang. Mereka merupakan atlet utusan dari 13 negara yang akan bertarung dalam Asia Pasific Beach Volleyball The 5th South Sumatera Governor Cup 2016. Rabu besok turnamen penuh gengsi ini resmi digelar hingga 23 April 2016.



Darmansa, Humas KONI Sumatera Selatan, menjelaskan sebelumnya hanya ada kepastian dari 12 negara peserta. Namun belakangan, Oman memastikan ikut. Kedatangan Oman semakin menjadikan acara tersebut lebih bergengsi karena negara tersebut mengirimkan atlet terbaiknya. "Jumlah negara peserta bertambah jadi 13 setelah kedatangan Oman," ujar Darmansa, Selasa, 19 April 2016.



Masih kata Darmansa, hari ini sejumlah atlet melanjutkan latihan resmi yang merupakan hak dari setiap peserta termasuk tim tuan rumah. Latihan hari ke dua ini merupakan lanjutan dari jadwal yang diambil oleh sejumlah tim di tempat yang sama. Selain melihat kesiapan pemain, latihan juga dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan yang diperbuat oleh panitia penyelenggara.



Nirmala Dewi, koordinator panitia, mengatakan kehadiran atlet dari Oman akan menambah semarak kegiatan yang termasuk dalam kalender promosi Asian Games. Sebelumnya 12 negara peserta sudah menyatakan komitmen mereka lebih awal untuk datang ke Palembang. Turnamen tersebut diikuti oleh sejumlah atlet top dari negara Australia, Jepang, Qatar, Indonesia, Kazakhstan, Hongkong, New Zealand, Vietnam, China Taipei, Thailand, Filipina, dan Maldives.



"Penyelenggaraan yang kelima ini semakin baik dari sebelumnya," kata Nirmala. Nirmala menambahkan, kepanitiaan terus melakukan perbaikan demi perbaikan dan peningkatan dari laga sebelumnya.



Salah satu di antaranya, panitia sudah menyiapkan toilet portable empat unit. Sementara akomadasi semua atlet dan official serta referee menempati dua hotel berbintang. "Delapan court venue dudah diuji coba para atlet dari negara-negara peserta baik putri dan putra."



