Honda CRF 150L Dirilis, AHM Siapkan Aksesori Mulai Rp 100 Ribu

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) telah merilis All New Honda CRF 150L dengan performa mesin motor on-off sport. Motor ini mampu menaklukkan tantangan di segala medan sehingga memberikan kebebasan pengendaranya menikmati petualangan.



Dengan konsep on-off sport bagi pengendara di Indonesia, President Director AHM Toshiyuki Inuma mengatakan All New Honda CRF 150L hadir untuk melengkapi jajaran motor Honda CRF series sebelumnya, CRF1000L Africa Twin dan CRF250RALLY, yang telah menghadirkan petualangan dengan sensasi berkendara baru.



Ketangguhan All New Honda CRF 150L dicapai berkat penyematan mesin 150 cc SOHC PGM-FI dengan performa tinggi, fitur terbaik, seperti long travel inverted front fork, ban dual purpose dan velg ukuran besar, serta wavy disc brake, yang mendukung kemampuan jelajah optimal dengan nyaman dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan.



Untuk melengkapi gaya saat berkendara, AHM turut menghadirkan custom parts berupa excel rim berwarna hitam untuk velg depan dan belakang serta Honda Genuine Accessories berupa bar pad, heel guard, skid plate, dan rear rack, yang tersedia dari harga eceran tertinggi mulai Rp 100 ribu hingga Rp 850 ribu.



Adapun untuk menunjang gaya pengendara Honda CRF 150L yang berani memacu adrenalin, tersedia apparel jersey & pants, helmet, knee and elbow protector, printing glove, dan snapback, yang tersedia dalam dua warna, merah dan hitam, dengan kisaran harga HET Rp 95-750 ribu.