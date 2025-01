Honda CRF 150L Menggunakan Sistem Injeksi, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Serpong - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda CRF 150L yang akan bersaing dengan Kawasaki KLX 150. Honda CRF akan menggunakan sistem pengabut bahan bakar injeksi berbeda dengan Kawasaki yang masih menggunakan karburator. Motor off road ini akan menggunakan sistem PGM-FI.