Honda CRF 150L Resmi Dipasarkan, Simak Kelebihannya

All New Honda CRF 150L dengan konsep terbaru “Take You to Off Fun Ride” hadir dengan desain terbaru, fitur unggulan baru dan mesin baru yang nyaman digunakan untuk berkendara di jalan raya dan menaklukan berbagai rintangan.



Ketangguhan All New Honda CRF 150L dicapai berkat penyematan mesin 150cc SOHC PGM-FI berperforma tinggi, fitur terbaik seperti Long Travel Inverted Front Fork, ban dual purpose dan velg ukuran besar, serta Wavy Disc Brake yang mendukung kemampuan jelajah optimal dengan nyaman dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan.



Baca: Menanti Honda CRF 150, Lawan Sepadan Kawasaki KLX 150