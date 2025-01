Honda Vario eSP Punya Grafis Baru, Harga Mulai Rp 16,6 Juta

Pada varian warna Elegan yang dapat ditemui pada seluruh tipe New Honda Vario eSP baik CBS dan CBS-ISS, hadir pilihan terbaru dengan kombinasi dua warna pada bagian bodi depan dan bodi belakang yaitu warna hitam yang dipadupadankan dengan warna Grande White dan Glam Red, serta warna Estilo Black dikombinasikan dengan warna abu-abu.



Sementara itu pada varian warna Advance, pilihan warna Matte Gray disisipi dengan tampilan lebih mewah dan macho melalui penambahan grafis dynamic monogram pada setiap sisi sampingnya.



New Honda Vario eSP yang mengusung mesin injeksi 110cc ini dipasarkan dengan harga Rp16,675 juta untuk tipe CBS dan Rp17,475 juta untuk tipe CBS-ISS (on the road Jakarta) dengan pilihan varian warna Estilo Black, Glam Red dan Grande White.



Sedangkan untuk warna Advance Matte Gray, dipasarkan dengan harga Rp16,775 juta untuk tipe CBS dan Rp17,575 juta untuk tipe CBS-ISS (on the road Jakarta). AHM menargetkan penjualan rival Yamaha Mio ini sebanyak 10 ribu unit per bulan.