Mobil Fast and Furious Tokyo Drift Nissan 350Z Dijual, Harganya..

TEMPO.CO , London - Nissan 350Z yang digunakan salah satu pemeran pembantu Fast and Furious Tokyo Drift, Takashi, raja Drifting di Jepang. Film yang menyodorkan aksi drifting dan aksi ini cukup populer di 2006. Bahkan, film ini telah mempopulerkan gaya drifting di negara-negara Asia.

Koleksi mobil asal pabrikan Jepang ini dijual dalam situs jual beli di Inggris. Nissan 350Z tersebut menjadi salah satu mobil paling ikonik dalam film Fast and Furious series. Cat dan livery masih seperti yang muncul dalam film.

Sebenarnya ada enam unit Nissan 350Z yang disiapkan Fast and Furious Tokyo Drift. Namun, hanya dua mobil yang aktif digunakan. Nissan 350Z yang dijual ini adalah mobil utama yang digunakan dari 2 mobil yang dipakai.

Menurut spesifikasi yang dicantumkan, Nissan 350Z ini memiliki tenaga 276 bhp dengan akselerasi dari 0-60 mil per jam hanya 5,9 detik. Top speednya mencapai 155 mil per jam atau sekitar 250 kilometer per jam.



