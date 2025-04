Suzuki Satria F150 vs Honda Sonic 150R, Pilih Mana?

All New Satria F150 dengan pilihan warna baru dipasarkan dengan harga Rp 22,2 juta untuk varian Standard, dan Rp 22,5 juta untuk varian High Grade. SIS menargetkan All New Satria F150 warna baru ini bisa menjaga kestabilan permintaan konsumen di angka 2.000 unit per bulan.



Di samping ke-5 pilihan warna baru, SIS juga tetap memasarkan varian All New Suzuki Satria F150 Black Predator. Sebagai produk special edition, varian All New Satria F150 Black Predator juga dilengkapi tambahan fitur seperti USB Charger dan Security Alarm System. Varian spesial ini dibanderol sebesar Rp 22,65 juta.



Sedangkan Honda Sonic 150R ditawarkan dengan harga Rp 22,3 juta untuk warna Aggresso Matte Black dan Honda Racing Red. Sedangkan warna Energetic Red dan Activo Black ditawarkan Rp 21,9 juta. Model ini ditargetkan dapat terjual 40.000 unit per tahun. Harga di atas berlaku on the road DKI Jakarta.