DPR Harus Cek 5 Hal Ini Saat Uji Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya minimalisasi dugaan penyimpangan dalam pengadaan Alutsista. Dirinya menyarakan sebaiknya pengadaan Alutsista sebaiknya tidak melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini broker. Seharusnya dilakukan dengan Government to Government (G to G).

Keempat, DPR harus mengevaluasi kebijakan –kebijakan Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dan sejumlah kementrian dalam hal operasi militer selain perang. Menurut Al Araf seharusnya keterlibatan TNI dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik Presiden bukan MoU. “Itu kan ada 37 lebih MoU, penting untuk Panglima baru untuk mengevaluasi hal tersebut. Salah satunya adalah peran TNI dalam pencetakan sawah di penjuru Indoneia,” ujarnya.

Kelima, DPR juga diminta menyoroti pentingnya bagi DPR untuk memastikan bahwa agenda visi maritim Presiden terpenuhi. Menurutnya calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto perlu menunjukan komitmen untuk membangun orientasi pertahanan dari inward looking menjadi outward looking. "Dalam hal ini TNI kemudian perlu memprioritaskan kekuatan laut dan udara dengan tidak meninggalkan kekuatan darat," ujarnya.



SATRIA DEWI ANJASWARI