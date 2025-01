Mahasiswa Indonesia di India Usul ke Prabowo Agar Bangun Jurusan Bahasa Sansekerta

TEMPO.CO , Jakarta - Sejumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di India menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di New Delhi, India, pada Kamis malam, 23 Januari 2025.

Mahasiswa ini sempat berdiskusi dengan Prabowo dan menyampaikan usulan. Dua mahasiswa asal Bali, Erna dan Ayu, mengusulkan ke Prabowo agar Indonesia memiliki universitas dengan jurusan Bahasa Sansekerta. Keduanya tengah menempuh pendidikan bahasa Sansekerta di New Delhi.

"Kami sangat excited menunggu Pak Prabowo untuk datang ke sini, dan kami tidak menyangka Pak Prabowo sangat ramah mendatangi kami satu per satu," ujar Sonia.

"Kami pasti berharap agar semua rangkaian acara yang sudah bersiapkan dari jauh-jauh hari bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berharap Bapak Presiden bisa merasa nyaman selama di New Delhi ini," kata Sherry.

Presiden Prabowo dan rombongan tiba di Air Force Station (AFS) Palam, New Delhi, India, pada Kamis malam, 23 Januari 2025. Pesawat yang membawa Kepala Negara RI dan rombongan terbatas mendarat sekira pukul 22.30 waktu setempat. Dalam kunjungan ke India, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Di New Delhi, Prabowo disambut langsung Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri India, Pabitra Margherita; Duta Besar Republik India untuk Republik Indonesia, Sandeep Chakravorty; Duta Besar RI di New Delhi, Ina Krisnamurthi; serta Atase Pertahanan KBRI New Delhi, Laksamana Pertama Ardiansyah Muqsit.