UI Tambah 5 Laboratorium untuk Dukung Program Inisiatif Emisi Net Zero

TEMPO.CO, Jakarta - Program Net Zero Initiative Universitas Indonesia (UI-NZI) telah didukung fasilitas lima laboratorium untuk mendukung transisi energi, keberlanjutan lingkungan, dan pencapaian target Net Zero Emission pada 2060. Kelimanya adalah Energy Transition Laboratory (ETL), Sustainable Energy System Laboratory (SESL), Electric Vehicle Testing Laboratory (EV Testing Lab), Environmental and Conservation Laboratory (ECL), dan Indonesia Climate Modeling and Policy Hub (I-CLIMB).