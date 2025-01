Duel Seru Liga Champions Malam Ini: AS Roma Vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Chelsea akan melawat ke markas AS Roma dalam lanjutan penyisihan Grup C Liga Champions di Stadion Olimpico, Roma, Rabu dinihari, 1 November 2017.

Kepercayaan diri Chelsea tengah meningkat setelah mengalahkan Bournemouth 1-0 lewat gol Eden Hazard, Sabtu lalu.



Menurut pelatih Chelsea, Antonio Conte, kemenangan atas Bornemouth menjadi pertanda timnya sudah kembali ke performa terbaiknya. Sebab, kemenangan tersebut menjadi yang ketiga dalam sepekan.



"Kemenangan ini sangat penting untuk kontinuitas kemenangan setelah melawan Watford dan Everton di Piala Carabao. Sekarang kami bersiap dengan cara terbaik untuk menghadapi Roma," kata Conte.



Conte merasa senang dengan kehadiran gelandang N'Golo Kante. Kante telah mengikuti sesi latihan terakhir sebelum skuad Chelsea terbang ke Italia. Ia absen sejak membela tim nasional Prancis di awal bulan ini dan sudah melewatkan lima laga Chelsea. Salah satunya ketika bermain imbang 3-3 dengan Tim Serigala Ibu Kota ini.



Namun Conte sepertinya belum memastikan akan memainkan Kante saat laga melawan Roma. "Saya tahu sekali pentingnya pemain ini. Saya ingin memastikan ia siap. Saya berharap bisa memainkannya, tapi saya tidak ingin mengambil risiko. Jika siap, ia akan tampil," ujarnya.



Tak terkalahkan dalam fase grup, Roma kini mengemas nilai lima dari tiga laga, tertinggal dua angka dari Chelsea. Karena itu, langkah Roma akan lebih berat untuk bisa memastikan langkah mereka menuju babak 16 besar Liga Champions untuk kedua kalinya sejak 2011.



Pelatih Roma, Eusebio Di Francesco, mengatakan timnya akan bermain dengan cara yang sama seperti di London, saat mereka bermain 3-3. "Saya harap kami akan bermain dengan pendekatan yang sama. Mungkin kami juga bisa lebih efektif dan memanfaatkan lebih banyak peluang yang kami dapatkan," ucapnya.



"Tapi kami perlu lebih seimbang. Kami perlu mengambil pendekatan pada permainan dua minggu lalu sebagai titik awal, kemudian berlanjut sesuai dengan itu," kata Di Francesco.



Roma hanya kalah sekali dari delapan pertandingan terakhir mereka di Stadion Olimpico di semua kompetisi. Empat kemenangan mereka raih dari enam pertandingan musim ini dan tim tersebut hanya kebobolan dua gol.



Roma diperkirakan akan tampil tanpa Kostas Manolas karena cedera paha. Rick Karsdorp juga mengalami cedera lutut setelah menjalani debutnya melawan Crotone, Rabu lalu. Adapun Gregoire Defrel dan Patrik Schick menyusul cedera Manolas dan Karsdorp.



Chelsea bisa lolos ke babak 16 besar dengan syarat menang pada dua laga tersisa jika Atletico Madrid gagal mengalahkan Qarabag di Madrid. AS Roma terus wajib menang pada laga ini jika mereka ingin lolos ke babak selanjutnya.



Sebelumnya, AS Roma sukses menahan imbang Chelsea 3-3 di Stamford Bridge pada laga ke-3 Liga Champions, dua pekan lalu. Edin Dzeko dan Eden Hazard mencetak dua gol pada drama enam gol tersebut. Eusebio Di Francesco dan Antonio Conte akan mencari solusi untuk memperbaiki lini pertahanan mereka di Roma.



CHELSEA | AS ROMA | SPORTS MOLE | RAMADHAN L.Q.