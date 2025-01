Joko Anwar Merasa Penghargaan Film Tempo Membesarkan Namanya

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Joko Anwar masuk nominasi Sutradara Pilihan di ajang Festival Film Tempo (FFT) 2017. Joko merasa, penghargaan film Tempo adalah ajang yang telah membesarkan namanya dalam dunia penyutradaraan.



"Pertama kali bikin film, yang recognize itu Tempo," kata Joko usai pengumuman nominasi FFT 2017 di gedung Tempo, Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Kamis, 16 November 2017.



Joko berujar, film garapannya berjudul Janji Joni menjadi film terbaik pilihan Tempo pada 2005. Tak hanya itu, Joko juga dinobatkan sebagai sutradara terbaik. Ia merasa senang ketika kembali masuk dalam nominasi Sutradara Pilihan Tempo.



Untuk kategori Sutradara Terbaik Festival Film Tempo 2017, Joko akan bersaing dengan Mouly Surya (Marlina and The Murderer in Four Acts), Edwin (Posesif), Kamila Andini (The Seen and Unseen), Wicaksono Wisnu Legowo (Turah).



Tempo kembali mengadakan kegiatan rutin berupa pemilihan sejumlah film dan sineas. Mereka yang terpilih mengeluarkan karyanya sepanjang Oktober 2016-November 2017untuk diulas dalam edisi khusus Film Pilihan Tempo.



Ada yang berbeda di ajang pemilihan tahun ini karena pertama kalinya diangkat ke atas panggung Malam Penghargaan. Karena itulah yang sebelumnya bernama Film Pilihan Tempo berubah menjadi Festival Film Tempo.



Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Arif Zulkifli mengatakan, Tempo tak hanya fokus pada isu politik atau investigasi. Lebih dari itu, Tempo juga ingin mengembangkan seni, film, dan kebudayaan yang dianggap sama pentingnya dengan pengungkapan skandal di rubrik investigasi Tempo. "Jadi keduanya kami jalankan dan syukur responsnya baik," ujar Arif.