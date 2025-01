Begini Hari Sumpah Pemuda di Istana Bogor Bagai Pesta Kebun

TEMPO.CO, Bogor -Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang biasanya dilaksanakan dengan upacara, tahun ini diselenggarakan bagai pesta kebun. Acara pada Sabtu, 28 Oktober 2017 ini dihadiri Presiden RI Joko Widodo.



Tanda-tanda upacara bendera konvensional tidak terlihat, di ajang Sumpah Pemuda 2017 ini malah berdiri berbagai booth kreasi anak bangsa. Pemandu acara adalah wajah yang dikenal kaum muda, yaitu pembuat konten kreatif di youtube, Leon Zheyoung yang lebih dikenal sebagai Guntur dari Last Day Production.

Baca : Jokowi Gelar Acara Sumpah Pemuda Kekinian di Istana Bogor



Leon sampai membeli kemeja batik demi acara negara ini, namun ia kecewa. "Kita pikir acaranya bakal formal banget, jadi kemarin sampai beli batik. Ternyata benar-benar buat anak muda," kata Guntur yang datang bersama teman-teman grupnya.



Bersama rekannya Listia Magdalena yang dikenal dengan nama Pao-Pao, ia tidak menyangka diminta menjadi pemandu acara kenegaraan. "Senang banget, walaupun baru perdana dalam seumur hidup kita jadi MC di sini," ujarnya.



Diapun mengomentari kesederhanaan Jokowi, "Baru pertama ketemu presiden Indonesia seumur hidup. Dan lihat dari dekat, Pak Jokowi begitu down to earth. Bajunya sederhana banget."



Di halaman Istana malah banyak kursi bantal warna-warni. Kursi empuk berjumlah 20 buah laris menjadi tempat beristirahat bagi para tamu. 7 buah food truck juga berderet di halaman. Makanan gratis tersedia bagi pengunjung. Langsung diserbu habis, "Keren banget acaranya. Apalagi ada makanan gratis." kata Leon mengomentari acara dan konsepnya.



Peringatan Sumpah Pemuda pada pagi hari ini dihadiri kaum muda berprestasi seperti atlit basket, atlit bulutangkis, youtuber, pembuat custom motor kreatif, kerajinan tangan karya anak bangsa, komika, paskibraka dan pramuka. Jokowi berjalan mendekati kelompok-kelompok pemuda tersebut untuk berinteraksi secara langsung. Tema yang dikumandangkan adalah 'Kita Tidak Sama, Kita Bersama.'