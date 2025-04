Deviasi Proyek Makan Bergizi Gratis

Untuk memahaminya, kita harus menengok sejarah. Setelah mempelajari perihal konflik kepentingan, Prabowo dan anak buahnya perlu juga sesekali menengok kembali karya lawas Fred W. Riggs, profesor University of Hawaii, Amerika Serikat, yakni buku klasik tentang administrasi publik di negara berkembang: The Theory of Prismatic Society (1964). Buku ini mengajarkan dan mengingatkan bahwa transisi negara berkembang selalu rusuh oleh kebiasaan lama ketika memulai peradaban modern.