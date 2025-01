Cara Unik Nenek Riki Mengusir Polisi Razia Narkoba dari Rumahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Kampung Peninggaran kaget polisi merazia narkoba door to door pagi ini, Kamis, 14 Desember 2017.



Sejak sekitar pukul 06.30 WIB, anggota Kepolisian Resor Jakarta Selatan menggeledah rumah warga untuk mencari narkoba pada operasi tertutup di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tersebut.



Perempuan paruh baya bernama Riki terlihat syok melihat segerombolan polisi tiba-tiba menghampiri rumahnya. Riki tidak mau begitu saja polisi masuk kediamannya.



"Mana surat tugasnya? Saya ini guru. Jadi tahu aturan," katanya dengan nada tinggi. "Tidak boleh asal masuk seenaknya."



Sambil terus mengunyah sirih, Riki berupaya menahan polisi melakukan razia. "Saya lihat dulu surat tugasnya."



Karena tak digubris, Riki seperti mengeluarkan senjata pamungkasnya. "Saya ini sakit jantung. Jantung saya ini mulai sakit," ucapnya perlahan.



Akhirnya, para anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta diperbolehkan setelah Riki melihat surat tugas. Namun, Riki terlihat lemas ketika polisi mulai menggedah seisi rumah.



"Saya mau tidur. Tiduran saya," ujarnya. Polisi pun membantu Riki rebahan di bangku.



Tidak sampai 10 menit, polisi mengakhiri penggeledahan di rumah Riki. Polisi tidak menemukan narkoba di salah satu rumah di kampung narkoba di Jakarta Selatan itu.



Dalam razia narkoba secara door to door di Peninggaran, polisi menahan 33 orang yang dua diantaranya positif menggunakan sabu. Disita pula senjata tajam, puluhan botol minuman keras, alat isap sabu, satu pucuk senjata api, 20 gram narkoba jenis sabu, kartu remi 1 karung, ganja, narkoba jenis tembakau gorila, ratusan pil happy five, serta puluhan telepon seluler.



Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Mardiaz mengatakan, razia ini kegiatan prioritas di wilayah kumuh tersebut. "Kami akan menutup peredaran narkoba," katanya di lokasi razia.



Polisi memasang sejumlah stiker imbauan dan mengajak warga untuk melapor kepada polisi jika menemukan peredaran narkoba. Kawasan itu juga akan dijadikan lokasi sosialisasi antinarkoba.