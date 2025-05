Celios Waspadai Monopoli dan Predatory Pricing dari Rencana Merger GoTo dan Grab

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai rencana penggabungan usaha antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Indonesia sarat beragam motif, dengan efisiensi biaya sebagai dorongan utama. Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menyebut penggabungan ini dapat memangkas biaya operasional, terutama dalam hal pemasaran. “Yang paling kuat adalah menurunkan cost per unit layanan. Ini mungkin bisa dibenarkan dengan merger, maka ada bagian yang dikurangi,” kata Huda saat dihubungi Tempo pada Senin, 12 Mei 2025.