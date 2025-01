Hari Pertama Kerja, Sandiaga Janji Teruskan Peninggalan Djarot

Sandi memang gemar jogging. Karena itu pengawasan bisa dia kerjakan sambil berolahraga. "Pembangunan itu kalau tidak ditongkrongi, biasanya enggak akan on schedule, enggak akan on track, dan enggak on budget,” katanya. “Jadi memang harus ditongkrongi dan kebetulan juga saya akan lewat situ."



Sandiaga berharap dengan pengawasannya itu pembangunan trotoar cepat selesai. Dia juga menekankan permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin Jakarta dipercantik menjelang Asian Games 2018.



Baca: #TrotoarKita, Djarot: Pengguna Trotoar Tak Boleh Terampas Haknya



Seperti diketahui, pemerintah DKI Jakarta tengah merestorasi besar-besaran trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Proyek restorasi trotoar yang diberi nama “trotoarku” itu ditargetkan selesai Juli 2018. Biaya pembangunan direncankan menggunakan anggaran dari sisa uang nilai koefisien lantai bangunan (KLB) Simpang Susun Semanggi sebesar Rp 219 miliar dari PT Keppel Land dan PT Mitra Panca Persada (MPP).