Program Lingkungan Prabowo: Lain di Panggung Lain di Lapangan

“Semua narasi yang diucapkan Prabowo justru banyak menimbulkan tanda tanya,” ujar Manajer Program Transisi Energi Institute for Essential Services Reform Deon Arinaldo di kantor Tempo, Selasa, 21 Januari 2025.

Berselang sepekan, lewat sambutan kunci di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Brasil pada 20 November 2024, Prabowo juga menyampaikan bahwa target emisi bersih atau net zero emission Indonesia akan dikejar sebelum 2050—sedekade lebih cepat dari yang dipatok pemerintahan Joko Widodo. Dia mengungkit rencana "suntik mati" pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dalam 15 tahun. Ambisi swasembada energi tercapai dalam empat tahun serta swasembada pangan dalam tiga tahun dibunyikan juga dalam forum tersebut.

Klaim-klaim senada di depan masyarakat global sebenarnya lebih dulu disampaikan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo yang ditunjuk menjadi Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, pada 11 November 2024. Saat itu Hashim memimpin delegasi RI dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-29 atau The 29th Conference of the Parties (COP29) di Baku, Azerbaijan. Pidato Hashim ketika meresmikan Paviliun Indonesia menjadi sinyal pertama arah pemerintahan baru terhadap isu krisis iklim.