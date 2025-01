Kisah Pertemuan Terakhir William Wongso dan Bondan Winarno

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli kuliner, William Wongso, terakhir kali bertemu sahabatnya sesama pakar kuliner, Bondan Winarno, Oktober lalu, untuk makan siang di kantor William. Pada saat itu, kata William, Bondan baru saja menjalani operasi katup jantung.



Pertemuan itu juga diunggah Bondan dalam akun Instagramnya, @maknyusbw, 10 Oktober lalu. "My first outing venturing the real world. Visiting @williamwongso and friends, then to Gandaria City to buy walking shoes and electric toothbrush. Slowly slowly I regain my normal pace. Thank you, Sweet Lord,” katanya.



Bondan juga mengunggah makan siangnya dengan William. Bondan mengatakan dia minum kopi pertamanya setelah operasi dalam kesempatan mencicipi berbagai keju di kantor sahabatnya itu.



Bondan meninggal pada usia 67 tahun, di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, pagi tadi sekitar pukul 09.15. Bondan yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, 29 April 1950, ini adalah penulis dan wartawan Indonesia. Ia menulis di berbagai penerbitan seperti Tempo, Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Mutiara, dan Asian Wall Street Journal.



William berencana melayat ke kediaman Bondan, di Sentul, Bogor. "Saya sudah di Indonesia, seusai menghadiri seminar ini, saya akan ke kediaman almarhum," ujarnya saat dihubungi Tempo lewat telepon, Selasa, 29 November 2017.



Komunikasi terakhir William Wongso dengan Bondan terjadi pada saat pria yang terkenal dengan jargon “maknyus” itu kembali masuk rumah sakit awal November lalu. "Saat itu dia masuk rumah sakit katanya panas, saya telepon dari Brussel," tuturnya.