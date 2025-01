Konsumsi BBM Mitsubishi Xpander Jakarta-Lampung, Irit atau Boros?

Soal kemampuan akselerasi, mesin Mitsubishi Xpander lumayan responsif. Dari titik 0 hingga 100 kilometer per jam, ditempuh dalam waktu 14 detik. Saat menyusuri jalanan padat lalu lintas sepanjang siang dan sore hari, rasio konsumsi bahan bakar rata-rata kami menghabiskan 1 liter untuk 12,5 kilometer. Mitsubishi Xpander di jalan tol menuju Pelabuhan Merak, Cilegon. Tempo menjajal Mitsubishi Xpander dengan rute Jakarta menuju Lampung, 19 November 2017. TEMPO/Wawan Priyanto.

Di perjalanan luar kota, hasilnya tak jauh berbeda. Jakarta-Lampung sejauh 208,9 kilometer dengan rute, Cilandak, tol JORR, tol Merak, lalu menyeberang menggunakan kapal fery dan menyusuri Jalan Lintas Timur Sumatera hingga finish di Bandar Lampung. Perjalanan di Jalan Lintas Timur Sumatera ini menyajikan tantangan tersendiri. Bukan karena macet, tapi harus bersabar saat beriringan dengan truk-truk besar. Saat kembali ke Jakarta, kami menempuh jarak sedikit lebih jauh, 247 kilometer karena tempat finish berbeda dengan saat keberangkatan. Jalanan lumayan lancar meski kami memasuki tol Dalam Kota tepat pada pukul 19.00 WIB. Saat sampai di kantor pusat Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, kami mendapatkan angka 12,9 kilometer per liter. Empat unit Mitsubishi Xpander (2 tipe Ultimate dan 2 tipe Sport) di Pantai Sapenan, Lampung Selatan, Selasa, 22 November 2017. TEMPO/Wawan Priyanto. Jadi, total jarak tempuh Jakarta-Lampung-Jakarta yang kami lalui mencapai 455,9 kilometer. Kami hanya menghabiskan bahan bakar bensin (Pertamax) sebanyak 35,4 liter. Sementara, kapasitas tanki bahan bakar Xpander mencapai 45 liter.

Hasil tes ini tentu tidak mutlak mencerminkan konsumsi bahan bakar sesungguhnya, karena tidak menggunakan metode full to full. Kami mengujinya dengan menyesuaikan penggunaan sehari-hari di dalam kota maupun untuk perjalanan luar kota.



Fitur-fitur di Mitsubishi Xpander juga kami biarkan berfungsi seperti AC, radio, dan bahkan kami berakselerasi dengan kecepatan di atas 100 kilometer per jam. Mobil juga terisi penuh, empat orang lengkap dengan koper masing-masing.



Hasil konsumsi bahan bakar ini juga dapat berbeda-beda, tergantung karakter pengemudi dalam berkendara serta faktor kepadatan lalu lintas di jalanan yang dilalui. (Rekan jurnalis lain mendapatkan angka 9,8 kilometer per liter).