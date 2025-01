Mobil Listrik BMW i3s Tampil Lebih Sporty

Secara keseluruhan, mobil BMW i3s adalah seri BMW i3 yang paling menonjolkan karakter sporty



Model pertama BMW i3s merupakan mobil tanpa emisi dengan output 184HP dari motor listrik yang menghasilkan torsi puncak 199 lb-ft. BMW i3s mampu berakselerasi dari 0-60 miles per jam (0-95,5 kilometer per jam) hanya dalam 6,8 detik dengan kecepatan puncak mencapai 100 mph (160,9 kilometer per jam).



BMW i3s menggunakan baterai lithium-ion bertegangan tinggi yang dikembangkan BMW Group dengan kapasitas sel 94 Ah (Ampere hour). Model ini sudah tersedia di showroom BMW di Amerika Serikat mulai November 2017.