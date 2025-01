Penjualan Daihatsu Xenia Custom Ditargetkan 150 Unit per Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menargetkan penjualan varian teranyar mobil kecil serbaguna (low multi-purpose vehicle-LMPV) Xenia sebanyak lebih dari 150 unit per bulan. Diharapkan model ini dapat menjawab permintaan konsumen LMPV saat ini.



Hendrayadi Lastiyoso, Marketing Division Head PT Astra International Tbk-Daihatsu Head Office, mengatakan target tersebut memang terbilang tidak banyak. Tujuan Daihatsu meluncurkan Great New Xenia Custom adalah melengkapi varian produk.



“Ini kami posisikan di antara Xenia Deluxe dan Sporty. Secara harga kami posisikan di situ,” katanya seusai peluncuran Great New Xenia Custom di Daihatsu Astra Biz Center, Tangerang, Banten, Jumat, 10 November 2017.



Dia memastikan peluncuran produk ini bukan jawaban dari kompetisi LMPV yang makin sengit. Peluncuran varian teranyar Xenia sudah lama direncanakan. Xenia Custom adalah hasil riset R&D Center Daihatsu.



Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan Daihatsu Xenia sepanjang tahun ini hingga September sebanyak 28.084 unit. Volume penjualan tersebut membuat Xenia berada di urutan ketiga pasar LMPV setelah Honda Mobilio. Xenia menguasai 15,25 persen pasar LMPV.



Great New Daihatsu Xenia Custom hadir dengan warna khusus, yakni Icy White. Mobil yang diluncurkan bersamaan dengan hari pahlawan ini, 10 November, dibanderol dengan harga Rp 202,4 juta (M/T) dan Rp 213,3 juta (A/T).



Adapun saat ini ada dua pemain baru yang mulai bermain di segmen LMPV. PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) maju dengan Xpander. Sedangkan pemain baru di industri otomotif dalam negeri, PT SGMW Motors Indonesia (Wuling Motors), mencoba peruntungan dengan Confero.



Melihat dari desain dan harga, keduanya memiliki target konsumen yang berbeda. Mitsubishi Xpander tampil dengan desain futuristik ala sport utility vehicle (SUV), sedangkan Wuling Confero tampil konvensional dengan harga yang sangat kompetitif.