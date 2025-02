Di Balik Penjurian Film Pilihan Tempo 2024

Diskusi berlangsung relatif lancar saat membahas enam kategori, meskipun di beberapa kategori sempat terjadi diskusi cukup panjang. Pembahasan mulai menghangat ketika tiba pada kategori film pilihan dengan enam nomine, yakni Tale of the Land, Yohanna, Kabut Berduri, Samsara, Siksa Kubur, dan Crocodile Tears. Pilihan kemudian mengerucut pada Tale of the Land dan Yohanna. Pada prinsipnya juri menilai kedua film ini sama-sama menarik dan layak menjadi film pilihan.