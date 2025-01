Pertamina Dukung Pengembangan Kendaraan Listrik

SVP Research & Technology Center of PT Pertamina Persero Herutama Trikoranto mengatakan pihaknya siap mengembangkan penggunaan energi hijau untuk transportasi, kegiatan komersial dan rumah tangga.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati Masuk Daftar Fortune's Most Powerful Women 2024, Apa Pencapaiannya?

Pada kesempatan yang sama, Go Tejima, Project Manager, R&D and Engineering Management Division Toyota Motor Corporation mengatakan bahwa Toyota telah dan akan terus mengembangkan mobil listrik dan telah memasarkan di berbagai negara, termasuk di AS dan Eropa.