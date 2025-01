Pilah-pilih Pengganti Mobil Dinas Wakil Rakyat

Walau batas akhir pengembalian pada Senin lalu, masih ada anggota DPRD Kota Bekasi yang terlambat membawa mobil dinas. "Baru sempat hari ini, karena ada musibah. Orangtua meninggal," kata anggota Komisi II Muhamad Said kepada Tempo pada Selasa, 21 November 2017.



Satu per satu anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019 mengembalikan fasilitas negara tersebut menyusul kebijakan menghapus mobil dinas. Selanjutnya mereka berhak menerima tunjangan transportasi Rp 15 juta per bulan.



Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu setuju dengan peraturan baru tersebut. "Beban kendaraan dinas itu di pemeliharaan." Bahkan, PPP mendorong semua pejabat pemerintah juga tak mendapatkan fasilitas mobil dinas. "Sebaiknya diberi uang transportasi sehingga lebih efisien," ucapnya.



Said berencana membeli mobil pribadi untuk menunjang aktivitas kerjanya sebagai wakil rakyat. Pada 19 bulan terakhir masa jabatannya, Said akan membeli mobil bekas secara kredit. "Sudah lihat-lihat, tapi belum deal."



Berdasarkan catatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, hingga Selasa sudah ada 17 dari 46 kendaraan dinas dikembalikan. Masih ada 29 lagi yang belum dikembalikan kepada pemerintah.



"Banyak anggota dewan sedang tugas di luar jadi belum bisa mengembalikan," tutur Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi Sutoto.