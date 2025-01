Jalan Tengah Seni Rupa Kontemporer

material-symbols:fullscreen Perbesar

Teknisi Laboratorium Unit Krikilan Museum Sangiran Sragen, Irma, melakukan perawatan Kepala dan Gading Gajah purba yang berusia 0,16 juta tahun yang lalu, dipameran Indonesia, The Oldest Civilization on Earth 130 Years After Pithecanthropus Erectus, di Museum Nasional, Jakarta, 20 Desember 2024. Tempo/Imam Sukamto

Ringkasan Berita Tren baru seni rupa kontemporer membuka ruang untuk mencatat ingatan dan suara dari orang-orang biasa.

Praktik seni kriya sekarang menjadi medium resistansi yang populer.

Perlu sebuah ruang publik yang juga bisa berfungsi membangun arah pasar seni yang lebih sehat.