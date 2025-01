Respons Djarot Saat Dipeluk Wanita Sambil Menangis

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memenuhi undangan acara pelepasan dirinya dari pejabat Pemerintah Provinsi DKI. Ia tiba bersama istrinya, Happy Farida, sekitar pukul 08.00, Ahad, 15 Oktober 2017.



Kedatangannya disambut sejumlah pegawai dan pejabat Pemprov DKI serta warga, yang berebut bersalaman dengannya. Bahkan salah satu wanita paruh baya ikut menerabas kerumunan sambil menangis dan memeluk erat Djarot. Djarot pun membalas pelukan wanita itu.



Tiba di pendapa Balai Kota, Djarot bergabung bersama band Goes Plus. Ketua Badan Kepegawaian Daerah DKI Agus Suradika mengajak Djarot bernyanyi. Ia meminta band-nya membawakan lagu Koes Plus berjudul Diana.



Setelah menyanyikan sekitar dua lagu, Djarot masuk ke kantornya. Di sana, ia telah ditunggu penyiar radio dan presenter televisi untuk siaran langsung. "Luar biasa hari ini. Teman-teman Pemprov DKI luar biasa," kata Djarot dalam kata sambutannya.



Menurut Djarot, apa yang dicapai DKI saat ini merupakan buah hasil kerja keras. Ia mengaku terharu ketika para pegawai Pemprov DKI menyampaikan ucapan terima kasih kepadanya. "Ada keharuan ketika mereka dengan penuh kepuasan menyampaikan terima kasih Pak Djarot juga bersama Pak Ahok dan Pak Jokowi," katanya.