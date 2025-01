Sokon Glory 580 vs Honda CR-V dan Nissan X-Trail, Siapa Unggul?

Glory 580 diklaim memiliki tampilan menarik dan dinamis. Lampu utama sporty bergaya mata elang, garis tegas dari grill depan hingga lampu belakang, dual C-shapped tail lamp, dan ban R17 bertapak lebar. Bagian atap, terdapat sunroof, sama seperti yang ditawarkan Honda CR-V.

All New Honda CR-V Turbo dipamerkan di Indonesia International Motor Show di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, 28 April 2017. Mobil dari segmen SUV itu juga memiliki konfigurasi tujuh penumpang sehingga bisa menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin bergaya namun tetap membawa keluarga. Tempo/Tony Hartawan



Sedangkan Nissan X-Trail, dikenal dengan gaya SUV sejati dengan mempertahankan desain body ‘kotak’. Sama seperti Glory 580, X-Trail cukup modern dalam pengaplikasian fitur di eksterior seperti lampu utama LED (high & low beam(), LED daytime running light, headlamp auto on/off, headlamp atu levelizer, follow me home headlamp, hingga auto rain sensing windshield wiper with mist and drip wipe function.



Sementara Honda CR-V juga dilengkapi dengan full LED headlight untuk headlamp (1.5L Turbo) dan halogen projector (2.0L). Honda CR-V juga dilengkapi dengan LED daytime running light, fog lamp, auto levelling (1.5L Turbo), rear parking camera. Honda CR-V dibekali dengan velg 18 inci yang membuat mobil ini tampak lebih tinggi dibanding rival.



Interior

Masuk ke interior, Sokon Glory 580 menawarkan kursi yang nyaman dan ergonomis. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan material kulit berkualitas tinggi yang membungkus kursi. Menariknya, model ini menawarkan 2-7 konfigurasi pengaturan tempat duduk, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kursi baris kedua dan ketiga juga dapat direbahkan untuk menciptakan ruang datar di bagian belakang.