Suzuki SX4 S-Cross Targetkan 500 Unit per Bulan, Ini Strateginya

TEMPO.CO , Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales menargetkan penjualan sebanyak 500 unit per bulan untuk New Suzuki SX4 S-Cross . Angka itu meningkat dibanding pencapaian penjualan model sebelumnya pada periode 2016 hingga Oktober 2017.

“Model baru ini kami berharap mampu menyumbang kontribusi 7 persen dengan rata-rata 500 unit per bulan,” kata Makmur di sela-sela peluncuran New Suzuki SX4 S-Cross di Pondok Indah Mall 3, Jakarta Selatan, 10 November 2017.

New SX4 S-Cross memiliki pilihan warna baru yaitu Stargaze Blue dan dilengkapi dengan warna lainnya Granite Grey, Arctic White dan Premium Silver. New SX4 S-Cross hadir dengan harga Rp 268,85 juta untuk transmisi automatic (AT) dan Rp 256 juta untuk transmisi manual (MT) (on the road) Jakarta.