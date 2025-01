Tiket DWP 2017 Mulai Rp 620 Ribu, Begini Pembagian Kategorinya

TEMPO.CO, Jakarta - Harga tiket Djakarta Warehouse Project (DWP) 2017 bervariasi, dari terendah Rp 620 ribu sampai termahal Rp 4,78 juta, dan ada tiga kategori tiket yang disediakan penyelenggara. Tiga kategori tiket festival musik yang digelar pada 15-16 Desember 2017 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, itu di antaranya General Admission, VIP Gold, dan Group Package.



Tiket DWP 2017 untuk 2 Day Pass General Admission dibagi menjadi dua, yakni Early Entry 1 dan 2. Untuk Early Entry 1 tiket 2 Day Pass seharga Rp 800 ribu dan sudah habis terjual. Sedangkan Daily Pass 15 Desember 2017 dibanderol Rp 620 ribu. Selain itu, untuk Daily Rp 16 Desember Rp 620 ribu.



Sedangkan untuk Early Entry 2, penyelenggara hanya menyediakan 2 Day Pass seharga Rp 920 ribu. Penonton yang membeli tiket Early Entry harus masuk sebelum pukul 19.00.



Untuk tiket presale dibagi menjadi tiga kategori. Dari tiga kategori itu, harga tiket presale bervariasi mulai Rp 660 ribu hingga paling mahal Rp 1.120.000. Untuk kategori ini, ada tiga harga tiket yang masih tersedia, di antaranya Rp 660 ribu (Presale 1) dan Rp 700 ribu (Presale 2). Sedangkan harga tiket on the spot Rp 1,1 juta (Presale 3).



Untuk VIP Gold, tiket presale 2 Day Pass sudah terjual habis. Adapun untuk VIP 2 Day Pass, panitia menyediakan tiket on the spot seharga Rp 2,3 juta. Untuk harian, tiket VIP Gold dibanderol Rp 1,2 juta.



Keistimewaan yang didapat pemilik tiket VIP adalah menjadi prioritas dibanding penonton lain, akses tempat VIP disertai dengan roof, serta akses ke VIP bar dan toilet khusus.



Calon penonton juga bisa membeli tiket Group Package, yakni Buy 5 Get 6 untuk tiket dua hari. Tiket Group Package dipatok seharga Rp 5,1 juta dan sudah habis terjual, yang tersisa hanya Rp 6,1 juta.



Para penikmat musik atau calon penonton dapat memperoleh tiket di situs resmi DWP www.djakartawarehouse.com, Blibli.com, Goers App, Go Tix, JD.ID, Panorama Tours, Raja karcis, Serba Pay, Sindhen APp, Tiket.com, Traveloka, dan Yes24.



Tiket DWP 2017 secara offline juga bisa didapat di Pizza E Birra (Plaza Indonesia, Central Park, Setiabudi One, Mall Puri Indah, dan Gandaria City), serta Kitchenette Central Park.



Humas Ismaya Live, penyelenggara DWP 2017, Kevin Wiyarnanda, mengatakan sekitar 85 persen tiket sudah ludes terjual.