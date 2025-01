Wuling Lebarkan Sayap ke Pekanbaru, Ini Targetnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors membuka outlet baru di Pekanbaru, Riau, pada Jumat, 13 Oktober 2017, melalui kolaborasi bersama PT Arista Jaya Lestari. Seperti dealer Wuling lain, jaringan Wuling di Pekanbaru ini mengaplikasikan konsep 3S (sales, service, spare part), yang memudahkan pelanggan dalam mengakses fasilitas penjualan dan layanan purnajual.



“Dealer Wuling Motors Pekanbaru ini dibangun untuk menyajikan layanan yang terintegrasi bagi masyarakat di Pekanbaru dan sekitarnya, yang ingin melakukan pembelian dan perawatan mobil Wuling. Dengan outlet ini, kami berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan melalui berbagai fasilitas yang lengkap,” kata Kepala Cabang PT Arista Jaya Lestari Akbar Imam Wicaksono lewat keterangan tertulis, Selasa, 17 Oktober 2017.



Dealer Wuling Pekanbaru berlokasi di Jalan Sudirman Nomor 228, Tangkerang Tengah Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau. Dibangun di atas lahan seluas 1.880 meter persegi dan bangunan seluas 1.296 meter persegi, outlet ini mampu memajang lima unit mobil di ruang pamer serta didukung dengan dua car stall di area service bay seluas 108 meter persegi. Berbicara mengenai fasilitas pendukungnya, jaringan ini dilengkapi dengan ruang tunggu ber-AC, koneksi Wi-Fi, serta minuman gratis untuk menunjang kenyamanan pelanggan.



Untuk memberikan pelayanan prima, tercatat ada dua sales counter, yang melayani pembelian, 1 service advisor, 1 part counter, serta 2 mekanik, yang menangani urusan perawatan mobil. Dealer beroperasi dari Senin sampai Jumat pukul 08.30-19.00 serta Sabtu dan Minggu pukul 08.30-15.00.



“Kami memahami bahwa kehadiran dealer di berbagai kota di Indonesia dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi konsumen yang ingin memiliki produk Wuling. Sesuai dengan semangat Drive For A Better Life, kami terus menambah jumlah dealer di Tanah Air melalui kerja sama dengan berbagai grup dealer terkemuka,” ujar Brand Manager Wuling Motors Dian Asmahani.



Bersamaan dengan peresmian outlet ini, dealer Wuling Pekanbaru sekaligus memperkenalkan seri Confero dan melakukan serah-terima unit kepada pelanggan. Hal ini turut menandakan bahwa the real spacious family multipurpose vehicle ini sudah mulai didistribusikan ke konsumen di Pekanbaru.