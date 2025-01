Wuling Motors Buka Dealer Baru di Medan dan Banda Aceh

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors (Wuling) bermitra dengan PT Arista Jaya Lestari membuka tiga dealer baru di Pulau Sumatera, yakni dua di Medan dan satu di Banda Aceh. Peresmian ketiga dealer baru itu dilakukan secara serentak di Plaza Medan Fair, Senin, 16 Oktober 2017.



Brand Manager Wuling Motors Dian Asmahani mengatakan perusahaan berharap dua dealer baru itu mampu memudahkan konsumen Wuling di Medan dan Aceh dalam merawat kendaraan. “Hal ini juga merupakan bukti komitmen kami untuk selalu memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan dan menjangkau lebih banyak daerah di Tanah Air,” katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 20 Oktober 2017.



Adapun outlet tersebut terdiri atas Wuling S.M. Raja, yang berlokasi di Jalan S.M. Raja, Sitirejo II, Medan Amplas. Menempati area seluas 3.192 meter persegi, dealer ini dilengkapi dengan ruang pamer, yang bisa memajang hingga enam unit mobil, dan didukung 11 car stall di area service. Kemudian Wuling Medan Ringroad yang beralamat di Jalan Industri kompleks Bisnis Centre Nomor A-1 Tanjung Rejo, Medan Sunggal. Dealer ini memiliki luas bangunan 560 meter persegi, yang mampu menampilkan tiga mobil di area showroom.



Sedangkan Wuling Banda Aceh dibangun di Jalan Dr Moh Hasan, Dusun Tgk Chik Gampong Lamdom, Kecamatan Leung Bata. Jaringan resmi Wuling ini berada di atas lahan 206 meter persegi dan tentu dilengkapi dengan fasilitas pendukung kenyamanan bagi pelanggan, seperti ruang tunggu ber-AC dan koneksi Wi-Fi.



Bersamaan dengan acara peresmian tiga outlet tersebut, Wuling bersama PT Arista Jaya Lestari juga turut memperkenalkan MPV pertamanya, seri Confero, kepada masyarakat di Kota Medan. Penyerahan unit secara simbolis juga dilakukan melalui prosesi pembukaan selubung dan pemberian kunci ke konsumen, yang menandakan produk dengan tagline The Real Spacious Family MPV ini sudah resmi diniagakan dan mulai didistribusikan ke tangan pelanggan.



Berikut ini daftar harga Wuling Confero (on the road) di Medan dan Aceh.

Medan Banda Aceh Confero 1.5 Rp 141,3 juta Confero 1.5 Rp 145,3 juta Confero S 1.5C Rp 163,4 juta Confero S 1.5C Rp 167,4 juta Confero S 1.5C with Semi-Leather Rp 165,4 juta Confero S 1.5C with Semi-Leather Rp 169,4 juta Confero S 1.5C with Captain Seat Rp 166,4 juta Confero S 1.5C with Captain Seat Rp 170,4 juta Confero S 1.5L Rp 175,4 juta Confero S 1.5L Rp 179,4 juta Confero S 1.5L with Semi-Leather Rp 177,4 juta Confero S 1.5L with Semi-Leather Rp 181,4 juta Confero S 1.5L with Captain Seat Rp 178,4 juta Confero S 1.5L with Captain Seat Rp 182,4 juta